Политика

Al Jazeera: в Бангладеш закрыли университеты из-за ситуации в Иране

Ведомости

На фоне эскалации конфликта в Иране и сбоев поставок на мировых энергетических рынках в Бангладеш закрыли государственные и частные университеты с целью экономии электроэнергии и топлива. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на минобразования страны.

Предполагается, что такой шаг не только сократит потребление электроэнергии, но и облегчит ситуацию на дорогах, что уменьшит растрату топлива.

Отмечается, что школы уже закрыты в связи со священным для мусульман месяцем Рамаданом. Также правительство Бангладеш призвало иностранные учебные заведения и частные тренерские центры приостановить занятия.

В Иране сообщили о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане

Политика / Международные новости

Наряду с этими мерами власти страны направили в учреждения рекомендации, призывающие их эффективно использовать электроэнергию. В частности, максимизировать потребление дневного света.

Bloomberg писал, что компании ОАЭ и Кувейта начали сокращать добычу нефти, поскольку почти полное закрытие Ормузского пролива оказывает влияние на рынки энергоресурсов.

Иран блокирует Ормузский пролив в связи с американо-израильскими ударами по его территории. 4 марта замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде объявил, что военные Ирана установили полный контроль над проливом, а движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным.

Блокировка акватории привела к росту цен на мировых рынках. От событий на Ближнем Востоке больше других пострадают крупнейшие импортеры нефти – Китай и Индия.

