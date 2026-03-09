КСИР нанес удар по вертолетной базе США в Кувейте
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по вертолетной базе «Аль-Удейри» США в Кувейте. Об этом сообщает Fars.
В заявлении говорится, что для удара КСИР использовали ударные беспилотники и крылатые ракеты.
9 марта иранские военные также атаковали американские базы гиперзвуковыми ракетами. В КСИР уточнили, что удары наносились с использованием ракет на жидком и твердом топливе (включая типы «Хорремшехр», «Фаттах», «Хейбар»), а также стратегических беспилотников. Подчеркивается, что все поставленные цели были выполнены «со 100%-ным успехом».
Агентство ISNA 8 марта сообщило о серьезных повреждениях ядерного объекта в городе Исфахан после американо-израильских ударов. О радиационном загрязнении окружающей среды не сообщалось.