КСИР нанес удар по вертолетной базе США в Кувейте

Ведомости

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по вертолетной базе «Аль-Удейри» США в Кувейте. Об этом сообщает Fars.

В заявлении говорится, что для удара КСИР использовали ударные беспилотники и крылатые ракеты.

9 марта иранские военные также атаковали американские базы гиперзвуковыми ракетами. В КСИР уточнили, что удары наносились с использованием ракет на жидком и твердом топливе (включая типы «Хорремшехр», «Фаттах», «Хейбар»), а также стратегических беспилотников. Подчеркивается, что все поставленные цели были выполнены «со 100%-ным успехом».

Агентство ISNA 8 марта сообщило о серьезных повреждениях ядерного объекта в городе Исфахан после американо-израильских ударов. О радиационном загрязнении окружающей среды не сообщалось.

