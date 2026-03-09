В Латвии ограничили доступ к маркетплейсу Ozon

29 декабря стало известно, что Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией. Агентство LETA сообщало, что в общей сложности построено около 280 км забора. Технологическую инфраструктуру на заграждении латвийские власти планируют внедрить до конца 2026 г.