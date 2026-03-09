Газета
Политика

В Латвии ограничили доступ к маркетплейсу Ozon

Ведомости

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил ограничить доступ к российскому маркетплейсу Ozon и ряду других сайтов. Соответствующий список был опубликован на сайте ведомства.

Маркетплейс обвинили в распространении материалов, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Среди них – продажа патриотической литературы.

В список заблокированных сайтов попал не только Ozon, но и Вологодская областная универсальная научная библиотека, Российское общество «Знание», онлайн-энциклопедия «Руниверсалис», книжное издательство «Яуза», издательский дом «Буряад Үнэн», липецкая газета «Добринские вести», сайт «Сделано у нас», издание «Первый технический» о научных успехах страны и газета «Комсомольская правда».

29 декабря стало известно, что Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией. Агентство LETA сообщало, что в общей сложности построено около 280 км забора. Технологическую инфраструктуру на заграждении латвийские власти планируют внедрить до конца 2026 г.

