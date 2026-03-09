В Латвии ограничили доступ к маркетплейсу Ozon
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) решил ограничить доступ к российскому маркетплейсу Ozon и ряду других сайтов. Соответствующий список был опубликован на сайте ведомства.
Маркетплейс обвинили в распространении материалов, которые поддерживают спецоперацию на Украине. Среди них – продажа патриотической литературы.
В список заблокированных сайтов попал не только Ozon, но и Вологодская областная универсальная научная библиотека, Российское общество «Знание», онлайн-энциклопедия «Руниверсалис», книжное издательство «Яуза», издательский дом «Буряад Үнэн», липецкая газета «Добринские вести», сайт «Сделано у нас», издание «Первый технический» о научных успехах страны и газета «Комсомольская правда».
29 декабря стало известно, что Латвия полностью построила заградительное сооружение на границе с Россией. Агентство LETA сообщало, что в общей сложности построено около 280 км забора. Технологическую инфраструктуру на заграждении латвийские власти планируют внедрить до конца 2026 г.