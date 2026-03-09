Газета
Главная / Политика /

Иран атаковал базы США сверхтяжелыми ракетами

Ведомости

Иранские военные ударили по базам США с использованием мощных сверхтяжелых ракет. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на сообщение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Новая волна ударов была посвящена аятолле Моджтабе Хаменеи, указано в сообщении. Атаки были направлены против «американо-сионистских целей».

8 марта Reuters писало, что, согласно сообщению иранских властей, новым Верховным лидером станет сын Али Хаменеи – Моджтаба. 9 марта президент РФ Владимир Путин поздравил аятоллу Моджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана. Российский лидер выразил надежду, что Моджтаба продолжит дело своего отца и «сплотит иранский народ перед лицом суровых испытаний».

Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день атак Израиля и США на территорию республики.

