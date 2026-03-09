Ливанская «Хезболла» подтвердила верность новому верховному лидеру Ирана

Али Хаменеи был убит 28 февраля – в день, когда Израиль и США начали военные атаки на территорию республики. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, это убийство стало результатом многолетней работы израильской разведки. По данным издания, спецслужбы Израиля взломали дорожные камеры в Тегеране: изображения с них шифровались и передавались на серверы Израиля, что позволило собрать необходимые данные для ликвидации. Согласно другим сообщениям СМИ, в окружении Хаменеи были шпионы, которые передавали информацию Израилю.