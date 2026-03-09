Ливанская «Хезболла» подтвердила верность новому верховному лидеру Ирана
Ливанское шиитское движение «Хезболла» продолжает поддерживать Иран, который возглавил новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи. Об этом сообщает LBCI со ссылкой на заявление движения.
Движение «Хезболла» подтвердило свою преданность новому главе Ирана, а также выразило уверенность в том, что Хаменеи успешно справится с обязанностями по управлению Исламской Республикой.
Объединение также поздравило Иран с успешным проведением выборов нового Верховного лидера и выразило надежду, что страна будет и дальше идти по пути, определенному аятоллой Рухоллой Хомейни в 1979 г.
Иранские власти указали, что новым верховным лидером станет сын аятоллы Али Хаменеи – Моджтаба.
Али Хаменеи был убит 28 февраля – в день, когда Израиль и США начали военные атаки на территорию республики. Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники, это убийство стало результатом многолетней работы израильской разведки. По данным издания, спецслужбы Израиля взломали дорожные камеры в Тегеране: изображения с них шифровались и передавались на серверы Израиля, что позволило собрать необходимые данные для ликвидации. Согласно другим сообщениям СМИ, в окружении Хаменеи были шпионы, которые передавали информацию Израилю.
«Хезболла» начала боевые действия против Израиля в ответ на убийство Али Хаменеи 28 февраля. Израиль в итоге начал наступательную операцию против ливанской группировки 2 марта.