Эстония готова обсудит с Францией создание «ядерного зонтика»

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что Франция увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. «Я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», – сказал он. Французский лидер также пояснил, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.