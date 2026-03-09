Эстония готова обсудит с Францией создание «ядерного зонтика»
Эстония готова обсудить с Францией идею создания общеевропейского «ядерного зонтика». Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал в ходе пресс-конференции.
При этом Михал отметил, что в ближайшее время расширение «ядерного зонтика» на территории европейских государств, включая Эстонию, маловероятно.
NBC News сообщал, что европейские страны начали дискуссии о способах усиления собственного ядерного сдерживания, включая возможность создания собственного атомного оружия. Это происходит на фоне растущей напряженности в отношениях с США и опасений по поводу надежности американской защиты.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта заявил, что Франция увеличит число ядерных боеголовок на фоне роста глобальных рисков. «Я отдал приказ об увеличении количества ядерных боеголовок в нашем арсенале», – сказал он. Французский лидер также пояснил, что страна больше не будет делиться информацией о размерах своего ядерного арсенала.