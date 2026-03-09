При крушении вертолета погибли два военнослужащих ОАЭ
Двое военнослужащих ОАЭ погибли при крушении вертолета. Об этом сообщило минобороны страны в соцсети X.
Отмечается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших.
ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и что удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.