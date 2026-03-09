При крушении вертолета погибли два военнослужащих ОАЭ

7 марта президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна «находится в состоянии войны». В тот же день Иран нанес удар беспилотниками по авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ. В результате атаки были убиты и ранены 200 человек, заявил иранский центральный штаб «Хатам аль-Анбия».