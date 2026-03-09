Зеленский: встреча США, РФ и Украины откладывается из-за ситуации в Иране

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 марта говорил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию украинского кризиса. «Мы принимаем во внимание все аспекты до мелочей, мы сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах», – сказал он.