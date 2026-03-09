Газета
Зеленский: встреча США, РФ и Украины откладывается из-за ситуации в Иране

Ведомости

Следующий раунд переговоров США, России и Украины, который должен был пройти на этой неделе, откладывается по инициативе Вашингтона из-за ситуации с Ираном. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. 

«Приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается», – написал он.

Украинское интернет-издание «Страна» писало, что новый раунд переговоров Москвы, Киева и Вашингтона пройдет в Турции 11 марта. До этого Зеленский заявил в интервью газете The New York Times, что переговоры могут продолжиться на неделе с 9 по 15 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 марта говорил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию украинского кризиса. «Мы принимаем во внимание все аспекты до мелочей, мы сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах», – сказал он.

5 марта представитель Кремля сообщал, что Россия ждет нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. Пауза возникла из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

