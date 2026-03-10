Сийярто сообщил о панике на Украине из-за конфискации перевозимых миллионов
Паника поднялась на Украине из-за конфискации Венгрией крупной партии наличной валюты и золота, перевозимых украинцами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, посла Венгрии в Киеве вновь вызывали в украинский МИД.
«У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьезно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию», — сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
Министр обратил внимание, что на вопросы венгерских властей в Киеве «ограничились исключительно требованием возврата денег и не смогли дать ответы».
6 марта венгерский портал Index сообщил об аресте в Будапеште семи сотрудников украинского «Ощадбанка», подозреваемых в отмывании денег. Следствие полагает, что они планировали перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В самом банке пояснили, что они сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Позже задержанные украинцы вернулись на родину, но автомобили и груз удерживаются в Венгрии.
8 марта «Ощадбанк» потребовал возврата валюты и банковских ценностей.