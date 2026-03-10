Сийярто сообщил о панике на Украине из-за конфискации перевозимых миллионов

6 марта венгерский портал Index сообщил об аресте в Будапеште семи сотрудников украинского «Ощадбанка», подозреваемых в отмывании денег. Следствие полагает, что они планировали перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В самом банке пояснили, что они сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Позже задержанные украинцы вернулись на родину, но автомобили и груз удерживаются в Венгрии.