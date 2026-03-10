Газета
Главная / Политика /

Трамп отменит часть санкций против нефтяной отрасли других стран

Ведомости

США отменят часть санкций в отношении нефтяной отрасли других государств. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, решение принимается для снижения цен на ресурс.

«Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, может быть, нам не придется их возвращать», – сказал Трамп.

Из-за атаки США и Израиля Иран полностью заблокировал Ормузский пролив. Было остановлено движение нефтяных, торговых и рыболовных судов, что привело к скачку цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.

9 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что добыча нефти, которая завязана на Ормузском проливе, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц.

