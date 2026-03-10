Арагчи «поблагодарил» центральное командование ВС США за признание о HIMARS
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи «поблагодарил» Центральное командование вооруженных сил США за признание, что американские военные используют реактивную систему залпового огня HIMARS на территориях иранских соседей. Об этом он написал в социальной сети Х, комментируя публикацию ведомства США.
«Никто не должен жаловаться, если наши мощные ракеты в отместку уничтожат эти системы, где бы они не находились», – добавил Арагчи.
США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с родственниками, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
Президент США Дональд Трамп 9 марта в ходе пресс-конференции заявил, что иранский конфликт может закончиться в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. По его словам, с начала войны американские военные нанесли удары по более чем 5000 целей, но «некоторые из самых важных целей оставили на потом, на случай, если нам понадобится их уничтожить».