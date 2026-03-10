Арагчи «поблагодарил» центральное командование ВС США за признание о HIMARS

Президент США Дональд Трамп 9 марта в ходе пресс-конференции заявил, что иранский конфликт может закончиться в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. По его словам, с начала войны американские военные нанесли удары по более чем 5000 целей, но «некоторые из самых важных целей оставили на потом, на случай, если нам понадобится их уничтожить».