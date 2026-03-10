Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять сотрудничество КНДР с Китаем

Ведомости

КНДР намерена и дальше укреплять дружбу и сотрудничество с Китаем. Об этом говорится в телеграмме лидера страны Ким Чен Ына председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР поблагодарил китайского коллегу за поздравления по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК) на IX съезде партии.

«Дальше укреплять и развивать традиционную корейско-китайскую дружбу в соответствии с велением новой эпохи и стремлениями народов двух стран – такова незыблемая позиция нашей партии и правительства республики», – говорится в телеграмме.

По словам главы КНДР, он рассчитывает, что взаимодействие между странами будет более тесным.

23 февраля сообщалось, что Ким Чен Ына переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи. IX съезд ТПК прошел в Пхеньяне с 19 по 25 февраля. В его работе приняли участие 5000 делегатов и представителей центрального руководства политической организации. За ходом мероприятий следили 2000 наблюдателей. Известно, что предыдущий съезд партии, на котором Ким Чен Ына также переизбрали на этот пост, состоялся в январе 2021 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь