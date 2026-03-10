Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять сотрудничество КНДР с Китаем

23 февраля сообщалось, что Ким Чен Ына переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи. IX съезд ТПК прошел в Пхеньяне с 19 по 25 февраля. В его работе приняли участие 5000 делегатов и представителей центрального руководства политической организации. За ходом мероприятий следили 2000 наблюдателей. Известно, что предыдущий съезд партии, на котором Ким Чен Ына также переизбрали на этот пост, состоялся в январе 2021 г.