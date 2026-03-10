Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять сотрудничество КНДР с Китаем
КНДР намерена и дальше укреплять дружбу и сотрудничество с Китаем. Об этом говорится в телеграмме лидера страны Ким Чен Ына председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Лидер КНДР поблагодарил китайского коллегу за поздравления по случаю его переизбрания на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи (ТПК) на IX съезде партии.
«Дальше укреплять и развивать традиционную корейско-китайскую дружбу в соответствии с велением новой эпохи и стремлениями народов двух стран – такова незыблемая позиция нашей партии и правительства республики», – говорится в телеграмме.
По словам главы КНДР, он рассчитывает, что взаимодействие между странами будет более тесным.
23 февраля сообщалось, что Ким Чен Ына переизбрали на пост лидера Трудовой партии Кореи. IX съезд ТПК прошел в Пхеньяне с 19 по 25 февраля. В его работе приняли участие 5000 делегатов и представителей центрального руководства политической организации. За ходом мероприятий следили 2000 наблюдателей. Известно, что предыдущий съезд партии, на котором Ким Чен Ына также переизбрали на этот пост, состоялся в январе 2021 г.