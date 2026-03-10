Турция разместит ЗРК Patriot в Малатье на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Министерство обороны Турции заявило о размещении зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в провинции Малатья на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
Как говорится в заявлении, решение принято для усиления защиты турецкого воздушного пространства и безопасности границ страны. Кроме того, ведутся консультации с союзниками по НАТО.
Отмечается, что кроме мер, принятых на национальном уровне, НАТО усилило систему противовоздушной и противоракетной обороны. «Наша страна <...> продолжит оценивать происходящие события в сотрудничестве и консультациях с НАТО и союзниками, а также прилагать усилия для обеспечения регионального мира и стабильности», – заключило турецкое военное ведомство.
4 марта минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, перехватили над турецкой территорией баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки упали в районе Дертйол провинции Хатай. Жертв в результате происшествия нет.
9 марта официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская армия не атаковала территорию Азербайджана, Кипра и Турции. Он подчеркнул, что командование вооруженными силами Ирана официально опровергло информацию о каких-либо запусках реактивных снарядов с территории страны или с участием иранских военных.