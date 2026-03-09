МИД Ирана опроверг заявления об ударах по Азербайджану, Кипру и Турции

В МИД Азербайджана заявили, что днем 5 марта два иранских беспилотника атаковали объекты в Нахичеванской автономной республике. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, второй упал у здания школы в селе Шакарабад. Пострадали два мирных жителя. Генштаб Ирана, в свою очередь, опроверг информацию о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. По данным генштаба Ирана, проведенное расследование показало, что речь идет о провокации.