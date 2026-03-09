МИД Ирана опроверг заявления об ударах по Азербайджану, Кипру и Турции
Иранская армия не атаковала территорию Азербайджана, Кипра и Турции. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Исмаил Багаи, сообщает SNN.
Он подчеркнул, что командование вооруженными силами Ирана официально опровергло информацию о каких-либо запусках реактивных снарядов с территории страны или с участием иранских военных.
В МИД Азербайджана заявили, что днем 5 марта два иранских беспилотника атаковали объекты в Нахичеванской автономной республике. Один дрон врезался в здание терминала аэропорта, второй упал у здания школы в селе Шакарабад. Пострадали два мирных жителя. Генштаб Ирана, в свою очередь, опроверг информацию о запуске беспилотника в сторону Азербайджана. По данным генштаба Ирана, проведенное расследование показало, что речь идет о провокации.
4 марта минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО, расположенные в Восточном Средиземноморье, в небе над республикой перехватили баллистическую ракету, которая, по предварительным данным, была запущена из Ирана. Осколки сбитой ракеты упали в районе Дертйол провинции Хатай. Жертв в результате происшествия нет.
Позже вооруженные силы Ирана опровергли информацию о ракетных пусках по территории Турции. Тегеран уважает суверенитет соседней и дружественной страны Турции, заявили в ВС Ирана.