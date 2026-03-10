Комитет Думы одобрил запрет на использование ИИ-образов в агитации

«Ведомости» писали, что ключевая поправка касается применения нейросетей при создании агитационных материалов. Поправки предполагают запрет на использование изображений человека – в том числе вымышленного или умершего, включая образы, созданные с помощью информационных технологий. Соответствующие изменения предлагается внести в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Исключение сделано только для образов и изображений самих кандидатов.