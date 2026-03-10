Газета
Комитет Думы одобрил запрет на использование ИИ-образов в агитации

Ведомости

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 10 марта рекомендовал принять в первом чтении поправки в избирательное законодательство, которые по сути запрещают использование искусственного интеллекта на выборах.

«Ведомости» писали, что ключевая поправка касается применения нейросетей при создании агитационных материалов. Поправки предполагают запрет на использование изображений человека – в том числе вымышленного или умершего, включая образы, созданные с помощью информационных технологий. Соответствующие изменения предлагается внести в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Исключение сделано только для образов и изображений самих кандидатов.

19 февраля сообщалось, что поправки внесли депутаты четырех думских фракций, за исключением КПРФ. Подобные изменения традиционно обсуждаются накануне избирательных кампаний – в сентябре запланированы выборы в Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что недобросовестное использование современных технологий «способно формировать у избирателей искаженное представление о кандидате или избирательном объединении в целях воздействия на результаты волеизъявления».

Верховный суд признал незаконным использование ИИ для создания образа людей в агитации. Партийцы отмечали, что такое решение ограничивает потенциал нейросетей в подготовке предвыборных материалов.

