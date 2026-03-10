Газета
Кремль не раскрыл, что Путин сказал Трампу об Иране

Ведомости

У России нет намерений раскрывать свои предложения, которые она сделала для урегулирования эскалации вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент такой возможности конкретизировать [предложения] нет. Да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника [президента США Дональда Трампа]. Посмотрим, как дальше пойдет процесс согласования», – сказал он.

9 марта президент России Владимир Путин в разговоре с Трампом высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта.

Путин поделился с Трампом своими соображениями с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и руководителями ряда других стран. Трамп, в свою очередь, дал свою оценку развитию ситуации. Помощник президента Юрий Ушаков добавил, что разговор на этот счет состоялся «весьма предметный».

