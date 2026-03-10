Кремль не раскрыл, что Путин сказал Трампу об Иране

«В настоящий момент такой возможности конкретизировать [предложения] нет. Да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника [президента США Дональда Трампа]. Посмотрим, как дальше пойдет процесс согласования», – сказал он.