Кремль не стал комментировать сообщения о передаче Ирану разведданных
Кремль не комментирует обвинения в якобы передаче Тегерану разведывательной информации на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы их никак не комментируем», – ответил он на вопрос о реакции Кремля на подобные сообщения.
Песков также не стал уточнять, обсуждалась ли эта тема во время телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. «По содержанию разговора мы уже сказали все, что хотели», – отметил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о заявлениях специального представителя президента США Стива Уиткоффа, который на выходных сообщил, что просил российскую сторону не передавать Ирану разведданные для возможных ударов по американским объектам, Песков подчеркнул, что между сторонами существует постоянный канал связи.
«И этот канал общения, действительно, позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам», – сказал он.
9 марта Путин и Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор. Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации вокруг конфликта с Ираном, а также трехсторонним переговорам по урегулированию конфликта на Украине при участии представителей США.
Как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, Путин изложил ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта. Они, в частности, учитывают проведенные контакты с лидерами стран Персидского залива, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и руководителями ряда других государств.