МИД Ирана призвал главу Еврокомиссии «избавиться от лицемерия»
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «избавиться от лицемерия». Об этом он написал в соцсети Х, прокомментировав высказывание фон дер Ляйен о том, что «народ Ирана заслуживает свободы».
«Пожалуйста, избавьтесь от лицемерия. Вы сделали карьеру, стоя на неверной стороне истории, одобряя оккупацию, геноцид и зверства, а теперь – отмывая деньги за американо-израильские агрессии и военные преступления против иранцев», – заявил Багаи.
Он отметил, что глава Еврокомиссии не высказывалась во время атаки США и Израиля на школу для девочек в городе Минаб, когда погибло 165 детей, а также во время атак на пожарные станции и жилые кварталы.
«Молчание перед лицом беззакония и зверств – это не что иное, как соучастие», – заключил представитель иранского МИДа.
6 марта заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Европа станет законной целью Ирана в случае присоединения к военной операции США и Израиля. «[Тегеран] уже проинформировал европейцев и всех остальных о том, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана», – сказал он.