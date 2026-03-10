NYT: обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек, имеют маркировку США

Фотографии остатков ракет опубликовали в Telegram-канале иранской гостелекомпании. Они подписаны как «остатки американской ракеты, упавшей на детей в школе в Минабе». Согласно материалу NYT, точно неизвестно, где и как были найдены фрагменты и действительно ли они относятся к удару по школе. Однако опубликованные части принадлежат крылатой ракете Tomahawk американского производства.