NYT: обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек, имеют маркировку США
На обломках ракеты, которой ударили по школе для девочек в иранском Минабе 28 февраля, видны опознавательные знаки США. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) после проведения собственного анализа снимков фрагментов.
Фотографии остатков ракет опубликовали в Telegram-канале иранской гостелекомпании. Они подписаны как «остатки американской ракеты, упавшей на детей в школе в Минабе». Согласно материалу NYT, точно неизвестно, где и как были найдены фрагменты и действительно ли они относятся к удару по школе. Однако опубликованные части принадлежат крылатой ракете Tomahawk американского производства.
NYT пишет, что министерство обороны США опубликовало видеозаписи, на которых видно, что 28 февраля корабли ВМС США веду огонь из ракет Tomahawk по Ирану. Известно, что помимо Соединенных Штатов ракеты Tomahawk есть только у Австралии и Великобритании. Япония и Нидерланды согласились их приобрести совсем недавно – в 2024 и 2025 гг.
Газета пишет, что Иран не мог заполучить такую ракету, а если бы и смог, то ему не хватило бы технического оборудования, необходимого для программирования траектории полета снаряда.
В результате атаки на школу для девочек в Минабе погибло более 170 человек, большинство – ученицы от 7 до 12 лет. Fars сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару по начальной школе. По информации Reuters, следователи вооруженных сил США провели проверку и не стали исключать, что обстрел совершили американские военнослужащие.
Президент США Дональд Трамп 8 марта заявил, что это сделал Иран. По его словам, Тегеран «очень неточен со своими боеприпасами».