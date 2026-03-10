Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Трамп: многие присоединятся к Авраамовым соглашениям после ударов по Ирану

Ведомости

Многие государства станут участниками Авраамовых соглашений о нормализации отношений с Израилем. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Politico.

«Многие присоединятся к Авраамовым соглашениям. Теперь, когда Иран ослаблен, ведь вы знаете, что это всегда было предметом опасений», – сказал он.

Трамп также заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер – лучшие специалисты для решения иранской проблемы. По его мнению, «они отлично справляются» и «таких людей не купишь».

Издание обратило внимание, что включение новых стран в Авраамовы соглашения давно является целью Трампа.

10 марта Трамп заявил, что конфликт в Иране может завершиться в ближайшее время, так как боевые действия продолжаются уже вторую неделю. «Думаю, скоро», – ответил он на вопрос журналиста о том, ожидает ли Вашингтон окончания военной операции в течение нескольких дней или на этой неделе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь опроверг заявления президента Трампа о скором окончании конфликта с Ираном.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте