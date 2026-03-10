Трамп: многие присоединятся к Авраамовым соглашениям после ударов по Ирану

10 марта Трамп заявил, что конфликт в Иране может завершиться в ближайшее время, так как боевые действия продолжаются уже вторую неделю. «Думаю, скоро», – ответил он на вопрос журналиста о том, ожидает ли Вашингтон окончания военной операции в течение нескольких дней или на этой неделе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь опроверг заявления президента Трампа о скором окончании конфликта с Ираном.