Трамп: многие присоединятся к Авраамовым соглашениям после ударов по Ирану
Многие государства станут участниками Авраамовых соглашений о нормализации отношений с Израилем. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Politico.
«Многие присоединятся к Авраамовым соглашениям. Теперь, когда Иран ослаблен, ведь вы знаете, что это всегда было предметом опасений», – сказал он.
Трамп также заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер – лучшие специалисты для решения иранской проблемы. По его мнению, «они отлично справляются» и «таких людей не купишь».
Издание обратило внимание, что включение новых стран в Авраамовы соглашения давно является целью Трампа.
10 марта Трамп заявил, что конфликт в Иране может завершиться в ближайшее время, так как боевые действия продолжаются уже вторую неделю. «Думаю, скоро», – ответил он на вопрос журналиста о том, ожидает ли Вашингтон окончания военной операции в течение нескольких дней или на этой неделе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в свою очередь опроверг заявления президента Трампа о скором окончании конфликта с Ираном.