Посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль
Консульский отдел посольства России в Тель-Авиве рекомендовал российским гражданам, находящимся в Израиле, покинуть страну до нормализации обстановки.
«Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», – сказала заведующая консульским отделом посольства России в Израиле Екатерина Таразевич (цитата по ТАСС).
Она добавила, что гражданам, имеющим одновременно российское и израильское гражданство, рекомендуется соблюдать меры безопасности и следовать указаниям Управления тыла Израиля.
Еще 28 февраля российское посольство в Тель-Авиве призывало соотечественников при возможности покинуть Израиль до стабилизации ситуации.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась утром 28 февраля. Удары были нанесены по нескольким иранским городам, включая Тегеран. В результате атак погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и члены его семьи, а также ряд высокопоставленных представителей Корпуса стражей исламской революции и армии страны.
В ответ Иран нанес удары по территории Израиля и американским объектам в регионе. Конфликт продолжается уже вторую неделю. 10 марта президент США Дональд Трамп допустил, что боевые действия могут завершиться в ближайшее время.