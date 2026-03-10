Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Еврокомиссар: ЕС выдаст Украине кредит в 90 млрд евро вопреки вето Венгрии

Ведомости

Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокировку решения со стороны Венгрии. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, переговоры между странами ЕС продолжаются и Брюссель рассчитывает найти способ реализовать финансовую помощь Киеву. По его словам, это не первый раз, когда они сталкиваются с такого рода трудностями с Венгрией.

«Каждый раз в итоге нам удавалось разблокировать ситуацию, и я надеюсь, что так будет и на этот раз. Но я повторяю: мы предоставим этот кредит тем или иным способом», – сказал Домбровскис (цитата по «РИА Новости»).

До этого Венгрия заблокировала согласованный в Евросоюзе кредит Украине на 90 млрд евро. Решение Будапешта было принято на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. Документ поддержали 142 депутата, против выступили 28, еще четыре парламентария воздержались.

5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может передать украинским военным номер телефона премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит для Киева. В тот же день Орбан заявил, что намерен добиться от Киева возобновления работы трубопровода «Дружба» с помощью «политических и финансовых инструментов».

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл после слов Зеленского заявлял, что Еврокомиссия считает недопустимыми угрозы в адрес государств – членов ЕС.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь