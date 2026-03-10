Хегсет: разговор Путина и Трампа подтверждает возможность мира на Украине
Состоявшийся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил возможность мирного урегулирования между Россией и Украиной, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге, передает Fox News.
Он рассказал, что сам в звонке не участвовал. Однако те, кто слушал диалог президентов, подтверждают, что это был хороший разговор.
9 марта президенты России и США провели телефонный разговор. Диалог состоялся по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп назвал позитивным телефонный разговор с российским коллегой. Он сказал, что обсудил с Путиным и ситуацию по американо-израильской операции в Иране. По словам президента США, российская сторона предложила содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке, однако Трамп заявил, что Москве стоит сосредоточиться на вопросе украинского кризиса.