Главная / Политика /

В Иране задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

Ведомости

Спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США. Об этом сообщает министерство разведки исламской республики, передает IRIB.

По данным ведомства, задержанные были выявлены в ходе операций сотрудников разведки. В заявлении министерства их называют «шпионами, внутренними агентами и оперативными пособниками» противников Ирана.

Другие подробности о задержанных и обстоятельствах их ареста не приводятся.

10 марта председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что военная операция США против Ирана будет сопряжена с трудностями.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа призывают его искать пути выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть и опасений негативной политической реакции в случае затяжных военных действий.

