Еврокомиссия призвала Вашингтон соблюдать антироссийские санкции
Еврокомиссия требует от США, чтобы санкции «Большой семерки» (G7) против поставок нефти из России были соблюдены. В частности, речь идет о потолке цен на нефть, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции, его слова передает Reuters.
«Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7, и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России», – сказал еврокомиссар.
10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отменит часть санкций в отношении нефтяной отрасли других государств. По его словам, решение принимается для снижения цен на ресурс. «Мы ввели санкции в отношении некоторых стран, мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится», – сказал он.
Мировые цены на нефть в тот же день продолжили снижаться после резкого роста накануне. По данным на 14:55 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже в Лондоне опустилась на $6,67, или 6,74%, до $92,29 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на $5,26, или 5,55%, до $89,51 за баррель.