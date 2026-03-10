Еврокомиссия призвала Вашингтон соблюдать антироссийские санкции

Мировые цены на нефть в тот же день продолжили снижаться после резкого роста накануне. По данным на 14:55 мск, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже в Лондоне опустилась на $6,67, или 6,74%, до $92,29 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на $5,26, или 5,55%, до $89,51 за баррель.