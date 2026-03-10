Газета
Цена на нефть Brent упала до $92,3 за баррель после слов Трампа

Ведомости

Мировые цены на нефть во вторник продолжили снижаться после резкого роста накануне. Это произошло на фоне сигналов о возможной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

По данным на 14:55 по московскому времени стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на бирже в Лондоне опустилась на $6,67, или 6,74%, до $92,29 за баррель. Контракты на нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на $5,26, или 5,55%, до $89,51 за баррель.

На котировки повлияли заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном может вскоре завершиться, а американская военная операция продвигается быстрее запланированного графика. 7 марта агентство Reuters также сообщило, что США уведомили европейских партнеров о возможном смягчении санкций против российского нефтяного сектора, главным образом в части поставок в Индию.

9 марта стоимость нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $119 за баррель, что стало максимальным уровнем с июня 2022 г. Цена на нефть Brent в ходе торгов 2 марта достигала $81,5/барр., тогда как 27 февраля торги завершились на отметке 72,5/барр.

Как сообщал Bloomberg 8 марта, война в Иране привела к резкому сокращению добычи нефти в Ираке почти на 60%. Блокада Ормузского пролива спровоцировала нехватку танкеров, что снизило суточную добычу с 4,3 млн до нынешних 1,7–1,8 млн баррелей.

