Путин поздравил лыжницу Багиян с золотом на Паралимпиаде в Италии

Медаль Багиян стала вторым золотом российской сборной на Паралимпиаде 2026 г. Лыжница показала результат 3 мин. 16,1 сек. во время спринта. 9 марта горнолыжница Варвара Ворончихина получила золотую медаль в супергиганте на Играх в Италии с результатом 1 мин. 15,6 сек. В тот же день впервые за 12 лет российский гимн прозвучал во время церемонии награждения.