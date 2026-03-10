Путин поздравил лыжницу Багиян с золотом на Паралимпиаде в Италии
Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую лыжницу Анастасию Багиян с золотой медалью на Паралимпийских играх в Италии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер пожелал спортсменке успехов и «всего самого доброго».
«Благодаря отличной подготовке, силе духа и характера Вы пополнили копилку сборной России медалью высшей пробы. Эта уверенная победа – достойный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпизма», – подчеркнул Путин.
Медаль Багиян стала вторым золотом российской сборной на Паралимпиаде 2026 г. Лыжница показала результат 3 мин. 16,1 сек. во время спринта. 9 марта горнолыжница Варвара Ворончихина получила золотую медаль в супергиганте на Играх в Италии с результатом 1 мин. 15,6 сек. В тот же день впервые за 12 лет российский гимн прозвучал во время церемонии награждения.
Президент России также направил поздравление Ворончихиной. «Мы гордимся вами, вашими товарищами по команде, которые достойно выступают под национальным флагом страны», – говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.