Орбан: Венгрия заинтересована в Украине как в буферном государстве
Венгрия заинтересована в сохранении и укреплении Украины, поскольку это важно для безопасности страны. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, его слова передает Telex.
«Мы заинтересованы не в ослаблении Украины, а в ее усилении, чтобы между Россией и Венгрией всегда было что-то – это может называться даже Украиной», – сказал Орбан.
По его словам, безопасность Венгрии легче обеспечивать в ситуации, когда Россия не является ее непосредственным соседом. В связи с этим Украина может рассчитывать на поддержку Будапешта.
При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия не поддерживает ее вступление в Европейский союз (ЕС).
10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС. Документ, озаглавленный «О непринятии поддержки членства Украины в ЕС, финансирования войны, превращения Евросоюза в военный альянс и попыток угрожать суверенитету государств-членов», получил поддержку 142 депутатов. Против высказались 28 человек, четверо воздержались.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро, несмотря на блокировку решения со стороны Венгрии. По его словам, переговоры между странами ЕС продолжаются и Брюссель рассчитывает найти способ реализовать финансовую помощь Киеву.