Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: до 150 военных США пострадали во время операции против Ирана

Ведомости

До 150 американских военных пострадали с начала военной операции США и Израиля против Ирана, сообщили Reuters два источника.

Как подчеркнуло агентство, ранее о таком количестве пострадавших не сообщалось. Оно также значительно «превышает официально озвученное Пентагоном число – восемь тяжелораненых американских военнослужащих».

10 марта минздрав Ирана сообщал, что более 15 000 человек получили ранения в стране с начала войны с Израилем и США. Из них 12 495 человек прошли лечение и были выписаны, при этом 1682 раненых остаются в больницах. 6 марта официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани говорил, что доля детей среди погибших в Иране составляет 30%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь