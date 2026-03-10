Reuters: до 150 военных США пострадали во время операции против Ирана

10 марта минздрав Ирана сообщал, что более 15 000 человек получили ранения в стране с начала войны с Израилем и США. Из них 12 495 человек прошли лечение и были выписаны, при этом 1682 раненых остаются в больницах. 6 марта официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани говорил, что доля детей среди погибших в Иране составляет 30%.