В сенате США допустили скорое начало сухопутного вторжения в Иран
США могут начать сухопутную военную операцию в Иране, чтобы достичь своих целей. Об этом заявил журналистам сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
«Похоже, мы находимся на пути к развертыванию американских войск на территории Ирана для достижения любой из потенциальных целей здесь», – сказал он.
7 марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что на этой неделе были внезапно прекращены военные учения 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Луизиане. Это может свидетельствовать о подготовке Пентагона к наземной операции в Иране. Издание отметило, что дивизия способна захватывать аэродромы и другие стратегически важные объекты, защищать посольства и обеспечивать экстренную эвакуацию.
4 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что на тот момент США не планировали проводить наземную операцию в Иране, но не отрицали полностью такой вариант.