Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

В сенате США допустили скорое начало сухопутного вторжения в Иран

Ведомости

США могут начать сухопутную военную операцию в Иране, чтобы достичь своих целей. Об этом заявил журналистам сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

«Похоже, мы находимся на пути к развертыванию американских войск на территории Ирана для достижения любой из потенциальных целей здесь», – сказал он.

7 марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что на этой неделе были внезапно прекращены военные учения 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Луизиане. Это может свидетельствовать о подготовке Пентагона к наземной операции в Иране. Издание отметило, что дивизия способна захватывать аэродромы и другие стратегически важные объекты, защищать посольства и обеспечивать экстренную эвакуацию.

4 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отмечала, что на тот момент США не планировали проводить наземную операцию в Иране, но не отрицали полностью такой вариант.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь