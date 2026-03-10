В сенате США допустили скорое начало сухопутного вторжения в Иран

7 марта газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что на этой неделе были внезапно прекращены военные учения 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в Луизиане. Это может свидетельствовать о подготовке Пентагона к наземной операции в Иране. Издание отметило, что дивизия способна захватывать аэродромы и другие стратегически важные объекты, защищать посольства и обеспечивать экстренную эвакуацию.