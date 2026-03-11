Сийярто: Киев не может объяснить перевозку наличных через Венгрию
Украина до сих пор не может объяснить, зачем потребовалось перевозить миллионы наличной валюты через Венгрию по странному маршруту. Это вызывает подозрения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, с января через Венгрию на Украину было перевезено $900 млн, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков. Сийярто отметил, что на вопрос о перевозке этих денег через страну Украина говорит о транзакции между двумя банками.
«Но я думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 млрд евро. Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
Министр обратил внимание, что машины инкассаторов задержали на шоссе, ведущем на юг Венгрии, а не в направлении Украины. По словам Сийярто, Будапешт видит, что «украинцы заинтересованы в определенном исходе выборов, а по Венгрии бродят 500 млрд форинтов».
6 марта Index сообщил о задержании в Будапеште семи украинцев, подозреваемых в отмывании денег. Следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке информировали, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. 10 марта парламент Венгрии принял законопроект, по которому конфискованные у Ощадбанка Украины деньги будут заморожены.
7 марта издание «Страна» писало, что инцидент с захватом инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии спровоцировал дефицит наличной валюты в банковской системе Украины.