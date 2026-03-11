Банки Украины меняют маршруты ввоза наличной валюты из-за ситуации с Ощадбанком

Отмечается, что банки могут также отложить прямые поставки валюты, закупая ее у национального банка Украины (НБУ). При этом спрос на наличность НБУ небольшой, пишет «Страна». 9–10 марта нацбанк выставил на продажу $200 млн и 115 млн евро наличными, а из этого было выкуплено $73,1 млн и 52 млн евро, то есть меньше половины. Также 10 марта иностранную валюту у НБУ покупали пять банков, 11 марта – уже один.