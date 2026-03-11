Банки Украины меняют маршруты ввоза наличной валюты из-за ситуации с Ощадбанком
Украинские банки пересматривают маршруты ввоза наличной иностранной валюты из Европы после ситуации с задержанием сотрудников Ощадбанка в Венгрии, сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на источники.
Отмечается, что банки могут также отложить прямые поставки валюты, закупая ее у национального банка Украины (НБУ). При этом спрос на наличность НБУ небольшой, пишет «Страна». 9–10 марта нацбанк выставил на продажу $200 млн и 115 млн евро наличными, а из этого было выкуплено $73,1 млн и 52 млн евро, то есть меньше половины. Также 10 марта иностранную валюту у НБУ покупали пять банков, 11 марта – уже один.
6 марта портал Index сообщил о задержании в Будапеште семи украинцев, которых подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что они хотели перевезти крупную сумму средств и золото из Австрии на Украину. В Ощадбанке отметили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины, которые перевозили $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота.
7 марта стало известно, что инцидент с захватом инкассаторских машин Ощадбанка в Венгрии спровоцировал дефицит наличной валюты в банковской системе Украины. При этом нацбанк страны заявил, что международных резервов хватит для покрытия спроса и удержания стабильности на рынке.
Парламент Венгрии одобрил заморозку конфискованной валюты 10 марта. Средства могут оставить замороженными в Венгрии на срок до 60 дней. В стране проводится расследование о том, каковы происхождение этих денег и цель их использования.