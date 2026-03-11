Песков: создателям Max нужно обогнать конкурентов на пространстве СНГ
Создатели национального мессенджера Мах должны понимать, что они должны обогнать конкурентов на пространстве СНГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры».
Россия имеет дело с «вражескими социальными сетями», которые лидируют в конкурентной борьбе, поэтому необходимо усиленно работать в этом направлении, подчеркнул представитель Кремля. При помощи мессенджера Москва сможет знакомить со своей позицией жителей стран ближнего зарубежья, подчеркнул он.
«Потому что мы не работаем с Telegram, а где нам тогда смыслы доводить? И нам это предстоит придумать», – заключил Песков.
10 марта стало известно, что в национальном мессенджере зарегистрировались уже 100 млн пользователей. Сообщается, что ежедневная аудитория платформы достигла 70 млн человек. Пользователи мессенджера ежедневно отправляют более 1 млрд сообщений и совершают около 28 млн звонков.
10 февраля Роскомнадзор сообщил, что по решению уполномоченных органов продолжит введение последовательных ограничений Telegram «с целью добиться исполнения российского законодательства». По данным ведомства, мессенджер не защищает персональные данные пользователей, а также не предпринимает реальных мер для противодействия мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях.