Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Четыре человека пострадали при падении БПЛА в районе аэропорта Дубая

Ведомости

В результате падения двух беспилотников в районе дубайского аэропорта пострадали четыре человека. Об этом сообщило правительство Дубая в соцсети X.

Среди раненых двое граждан Ганы, один гражданин Бангладеш и один – Индии. Отмечается, что упавшие БПЛА не повлияли на авиасообщение.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую затронула Объединенные Арабские Эмираты. 7 марта беспилотник поразил небоскреб 23 Marina в Дубае, в результате чего жильцы были экстренно эвакуированы.

ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.

NDTV писал, что экономика Дубая теряет около $1 млн в минуту, когда аэропорт города не работает. Сбои в функционировании главного авиационного узла обходятся эмирату в сотни миллионов долларов ежедневно из-за убытков Emirates, транзитных перевозок, гостиниц, торговых точек и транспортной инфраструктуры.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте