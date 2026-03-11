Четыре человека пострадали при падении БПЛА в районе аэропорта Дубая
В результате падения двух беспилотников в районе дубайского аэропорта пострадали четыре человека. Об этом сообщило правительство Дубая в соцсети X.
Среди раненых двое граждан Ганы, один гражданин Бангладеш и один – Индии. Отмечается, что упавшие БПЛА не повлияли на авиасообщение.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую затронула Объединенные Арабские Эмираты. 7 марта беспилотник поразил небоскреб 23 Marina в Дубае, в результате чего жильцы были экстренно эвакуированы.
ОАЭ подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. В Тегеране заявляют, что атакуют американские военные базы по всему Ближнему Востоку и удары по территории Эмиратов являются частью этой кампании.
NDTV писал, что экономика Дубая теряет около $1 млн в минуту, когда аэропорт города не работает. Сбои в функционировании главного авиационного узла обходятся эмирату в сотни миллионов долларов ежедневно из-за убытков Emirates, транзитных перевозок, гостиниц, торговых точек и транспортной инфраструктуры.