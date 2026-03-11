Минобрнауки Таджикистана заявило, что русский язык имеет конституционный статус

С 1 марта в силу вступил закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. В соответствии с ним бизнес должен доводить информацию до потребителей только на русском: речь идет о вывесках, рекламе и указателях. Перевод на другие языки допускается, но только при полном соответствии содержания и равнозначности оформления.