Минобрнауки Таджикистана заявило, что русский язык имеет конституционный статус

Ведомости

Русский язык закреплен в конституции Таджикистана как язык межнационального общения, заявил министр образования и науки республики Рахим Саидзода на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку в Москве.

«Это четкая правовая норма, которая определяет его особую роль в общественной и образовательной жизни страны», – объяснил он (цитата по ТАСС).

Русский язык для Таджикистана – это язык профессионального роста, добавил Саидзода. По его словам, с каждым годом интерес к обучению на русском растет.

С 1 марта в силу вступил закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве. В соответствии с ним бизнес должен доводить информацию до потребителей только на русском: речь идет о вывесках, рекламе и указателях. Перевод на другие языки допускается, но только при полном соответствии содержания и равнозначности оформления.

19 февраля замглавы МИД РФ Михаил Галузин на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия настроена на «тесное и поступательное сближение» со странами СНГ и видит необходимость партнерства с ними.

