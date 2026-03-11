Газета
Главная / Политика /

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров 11 марта

Ведомости

У президента РФ Владимира Путина на 11 марта запланировано несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Кроме того, президент РФ проведет совещание с министром просвещения Сергеем Кравцовым. По словам Пескова, участники встречи обсудят подготовку новой концепции образования, «каким образом она будет отражать новые реалии и те наработки, которые имеются в нашей системе».

10 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил свою позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта и его решения политическими средствами. Пезешкиан, в свою очередь, выразил признательность за помощь России, включая гуманитарную поддержку Ирана.

9 марта президент России поговорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Диалог состоялся по инициативе американской стороны. Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить «ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки», отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

