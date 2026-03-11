Песков: все позитивно оценивают Стамбул как площадку для переговоров по Украине

Песков: все позитивно оценивают Стамбул как площадку для переговоров по УкраинеАбу-Даби пока не рассматривается на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Все стороны переговоров по российско-украинскому конфликту позитивно оценивают Стамбул в качестве площадки для диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, опция Стамбула существует, и все стороны весьма позитивно к ней относятся», – сказал он.
Абу-Даби, выступающий площадкой на последних раундах трехсторонних переговоров, пока не рассматривает из-за эскалации на Ближнем Востоке. Песков отметил, что стороны высоко ценят ту атмосферу, которую эмиратские власти создавали для этих встреч.
Вместе с тем, пока точной конкретики по продолжению и следующему раунду переговоров нет, но диалог будет продолжен, заключил он.
Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что новый раунд переговоров России, США и Украины, возможно, пройдет на следующей неделе. Уиткофф также отметил, что американская сторона сохраняет позитивный настрой относительно перспектив завершения российско-украинского конфликта.
До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что следующий раунд переговоров США, России и Украины откладывается по инициативе Вашингтона из-за ситуации с Ираном.