Уиткофф: встреча РФ, США и Украины может пройти на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что следующий раунд переговоров США, России и Украины откладывается по инициативе Вашингтона из-за ситуации с Ираном. «Приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается», – написал он.