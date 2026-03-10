Уиткофф: встреча РФ, США и Украины может пройти на следующей неделе

Уиткофф: встреча РФ, США и Украины может пройти на следующей неделеВашингтон сохраняет позитивный настрой относительно перспектив урегулирования конфликта
Новый раунд переговоров России, США и Украины, возможно, пройдет на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.
«Мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу», – добавил он.
Уиткофф также отметил, что американская сторона сохраняет позитивный настрой относительно перспектив завершения украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 марта говорил, что нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не назначено – ни дата, ни место их проведения пока не определены.
«Главная конкретика – это то, что трехсторонний формат нужно продолжать. Именно трехсторонний – в нем все заинтересованы. И главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», – сказал представитель Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что следующий раунд переговоров США, России и Украины откладывается по инициативе Вашингтона из-за ситуации с Ираном. «Приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается», – написал он.