Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Уиткофф: встреча РФ, США и Украины может пройти на следующей неделе

Вашингтон сохраняет позитивный настрой относительно перспектив урегулирования конфликта
Ведомости

Новый раунд переговоров России, США и Украины, возможно, пройдет на следующей неделе. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

«Мы рассчитываем сохранять позитивный настрой по этому вопросу», – добавил он.

Уиткофф также отметил, что американская сторона сохраняет позитивный настрой относительно перспектив завершения украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 марта говорил, что нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не назначено – ни дата, ни место их проведения пока не определены.

Песков: Трамп не ставил условий о прекращении огня на Украине

Политика / Международные отношения

«Главная конкретика – это то, что трехсторонний формат нужно продолжать. Именно трехсторонний – в нем все заинтересованы. И главное, что американцы готовы продолжать свои посреднические усилия», – сказал представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что следующий раунд переговоров США, России и Украины откладывается по инициативе Вашингтона из-за ситуации с Ираном. «Приоритет партнеров и все внимание – ситуации вокруг Ирана, и поэтому встреча, которая планировалась на эту неделю, по предложению американской стороны откладывается», – написал он.

Читайте также:Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь