Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Министерство обороны ОАЭ: взрывы слышны от работы системы ПВО и истребителей

Ведомости

Звуки взрывов, слышимые в разных частях ОАЭ, являются результатом работы противовоздушной обороны и истребителей, которые отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана, заявили в министерстве обороны Эмиратов, передает Emarat Al Youm.

Ранее Reuters со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Дубае прогремел взрыв.

Утром 11 марта в аэропорту Дубая упали два беспилотника, из-за чего пострадали четыре человека. Среди раненых двое граждан Ганы, один – Бангладеша и еще один – Индии. Правительство отмечало, что упавшие БПЛА не повлияли на авиасообщение.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую затронула ОАЭ. Они подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. 7 марта беспилотник поразил небоскреб 23 Marina в Дубае, в результате чего жильцы были экстренно эвакуированы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её