Министерство обороны ОАЭ: взрывы слышны от работы системы ПВО и истребителей
Звуки взрывов, слышимые в разных частях ОАЭ, являются результатом работы противовоздушной обороны и истребителей, которые отражают ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана, заявили в министерстве обороны Эмиратов, передает Emarat Al Youm.
Ранее Reuters со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Дубае прогремел взрыв.
Утром 11 марта в аэропорту Дубая упали два беспилотника, из-за чего пострадали четыре человека. Среди раненых двое граждан Ганы, один – Бангладеша и еще один – Индии. Правительство отмечало, что упавшие БПЛА не повлияли на авиасообщение.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрямую затронула ОАЭ. Они подвергаются ударам со стороны Ирана с самого начала конфликта 28 февраля. 7 марта беспилотник поразил небоскреб 23 Marina в Дубае, в результате чего жильцы были экстренно эвакуированы.