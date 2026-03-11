Министерство обороны ОАЭ: взрывы слышны от работы системы ПВО и истребителей

Утром 11 марта в аэропорту Дубая упали два беспилотника, из-за чего пострадали четыре человека. Среди раненых двое граждан Ганы, один – Бангладеша и еще один – Индии. Правительство отмечало, что упавшие БПЛА не повлияли на авиасообщение.