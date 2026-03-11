Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием

11 марта Путин проводит серию международных телефонных разговоров, которые анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, российский лидер обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе этого разговора Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и за помощь в доставке гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана. Лидеры также выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта.