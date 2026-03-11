Путин поздравил президента ОАЭ с 65-летием
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и поздравил его с 65-летием. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер пожелал главе ОАЭ крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, а также отметил его личный вклад в развитие стратегического партнерства между Россией и Эмиратами. Стороны подчеркнули, что дружественные российско-эмиратские отношения динамично развиваются по всем направлениям.
В ходе беседы лидеры также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Отмечалось, что обстановка в регионе несет тяжелые последствия как для Ирана, так и для арабских государств. Путин подчеркнул необходимость прекращения дальнейшей эскалации и урегулирования конфликта дипломатическими средствами.
Президент России также выразил благодарность Аль Нахайяну за помощь и поддержку российским гражданам, находящимся на территории ОАЭ.
11 марта Путин проводит серию международных телефонных разговоров, которые анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, российский лидер обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе этого разговора Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и за помощь в доставке гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана. Лидеры также выступили за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта.