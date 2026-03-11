Газета
Испания отозвала посла из Израиля

Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес, сообщила газета El Pais.

Статус представителя Испании понижается до временного поверенного в делах. По данным источников издания, ее отзыв не связан с качеством работы в еврейском государстве.

Газета отметила, что посольство Израиля в Испании также возглавляет временный поверенный в делах. В мае 2024 г. правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху отозвало своего посла Родику Радиан-Гордон.

28 мая 2024 г. правительство Испании официально признало Палестину как государство. В МИДе страны поясняли, что признают Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока». Тель-Авив осудил это решение.

До этого Палестину признали правительства Норвегии и Ирландии. В сентябре 2025 г. Палестину официально признала Франция.

