Испания отозвала посла из Израиля
Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес, сообщила газета El Pais.
Статус представителя Испании понижается до временного поверенного в делах. По данным источников издания, ее отзыв не связан с качеством работы в еврейском государстве.
Газета отметила, что посольство Израиля в Испании также возглавляет временный поверенный в делах. В мае 2024 г. правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху отозвало своего посла Родику Радиан-Гордон.
28 мая 2024 г. правительство Испании официально признало Палестину как государство. В МИДе страны поясняли, что признают Палестину «ради справедливости для палестинского народа, ради мира для всех народов Ближнего Востока». Тель-Авив осудил это решение.
До этого Палестину признали правительства Норвегии и Ирландии. В сентябре 2025 г. Палестину официально признала Франция.