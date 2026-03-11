Reuters: Израиль не уверен, что военная операция приведет к смене власти в Иране

Associated Press (AP) со ссылкой на нескольких источников писало, что разведка США незадолго до начала атак 28 февраля предупредила Белый дом о бесперспективности попыток смены режима в Иране даже после ликвидации военно-политического руководства страны. В этом отчете спецслужбы также утверждали, что в республике на данный момент нет ни одной альтернативной политической силы, готовой возглавить государство.