Reuters: Израиль не уверен, что военная операция приведет к смене власти в Иране
Руководство Израиля признает свою неуверенность в том, что военная операция против Ирана может привести к падению правительства в республике. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильского высокопоставленного чиновника.
В материале подчеркивается, что боевые действия не привели к протестам в Иране. По мнению авторов Reuters, это происходит из-за ракетных ударов в иранских городах. При этом в Тегеране продолжают работу все государственные учреждения. В соответствии с сокращенным графиком работы также действуют банки, магазины и заправки.
Associated Press (AP) со ссылкой на нескольких источников писало, что разведка США незадолго до начала атак 28 февраля предупредила Белый дом о бесперспективности попыток смены режима в Иране даже после ликвидации военно-политического руководства страны. В этом отчете спецслужбы также утверждали, что в республике на данный момент нет ни одной альтернативной политической силы, готовой возглавить государство.
11 марта центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», в свою очередь, заявил, что теперь страна будет наносить удар за ударом. Такая стратегия придет на смену ответным ударам на действия США и Израиля.