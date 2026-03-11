Bloomberg: не менее 25 супертанкеров следуют в порт Янбу на Красном море

По данным Bloomberg, из порта Янбу на танкеры будет отгружено 50 млн баррелей нефти. В этом случае будет сделан важный шаг в рамках смягчения последствий остановки поставок энергоресурсов из Персидского залива. При этом танкеров может быть более 25, так как в особенности в период войн суда могут не раскрывать место назначения из соображений безопасности.