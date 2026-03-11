Bloomberg: не менее 25 супертанкеров следуют в порт Янбу на Красном море
Как минимум 25 супертанкеров направляются в порт Янбу, который находится в Саудовской Аравии (Красное море). Суда следуют в этот пункт для загрузки нефти, избегая движения через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg.
«Флотилия из не менее 25 супертанкеров направляется в саудовский порт Янбу на Красном море, поскольку королевство спешит доставить свою нефть на рынок после того, как война с Ираном приостановила судоходство через Ормузский пролив», – говорится в материале.
По данным Bloomberg, из порта Янбу на танкеры будет отгружено 50 млн баррелей нефти. В этом случае будет сделан важный шаг в рамках смягчения последствий остановки поставок энергоресурсов из Персидского залива. При этом танкеров может быть более 25, так как в особенности в период войн суда могут не раскрывать место назначения из соображений безопасности.
11 марта таиландский сухогруз Mayuree Naree был атакован с воздуха во время прохождения через Ормузский пролив и загорелся. Балкер водоизмещением около 30 000 т вышел ранним утром 11 марта из порта Халифа в ОАЭ. Атака произошла вскоре после выхода судна в Ормузский пролив, в результате чего в кормовой части начался сильный пожар.
10 марта телеканал CBS News, а позже и телеканал CNN, со ссылкой на источники, сообщал, что разведка США получила информацию о начале минирования пролива. Как подчеркнули авторы материала, эти действия могут полностью заблокировать движение танкеров через пролив, где проходило около 20% мировых поставок нефти.