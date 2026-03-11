Президент Хорватии назвал Европу «стаей домашних кошек»
Европа является «стаей домашних кошек», идея о создании «европейского гипергосударства» не сбудется. С таким заявлением выступил президент Хорватии Зоран Миланович.
«Каждый, когда дело касается обороны, заботится только о себе. Идея о существовании некоего европейского гипергосударства с общей обороной и внешней политикой не сбудется. Европа – это стая кошек, домашних кошек. Каждая пойдет своим путем, они не волки», – сказал он (цитата по ТАСС).
Отдельно он раскритиковал председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен. Он отметил, что она не была избрана и является не политиком, а чиновником: «Она даже не была кандидатом в Европейский парламент. Она не осмелилась этого сделать. Для меня она не имеет авторитета».
Последние четыре года европейские лидеры заявляют о необходимости формирования единой оборонной политики и наращивания расходов на этот сектор. 14 февраля фон дер Ляйен объявила, что расходы на оборону европейских стран увеличились почти на 80% по итогам 2025 г. в сравнении с показателями до начала конфликта на Украине.
30 января Reuters со ссылкой на управляющего директора ESM Пьера Граменью писал, что средства Европейского антикризисного фонда (ESM) объемом $500 млрд могут быть использованы для финансирования оборонных расходов стран ЕС.