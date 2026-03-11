В Катаре заявили, что не предоставляли США свою территорию для ударов по Ирану
Катар не разрешал американским военным использовать территорию эмирата для атак на Иран. Об этом заявил государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулейфи в интервью телеканалу Al Jazeera.
«Нет. У Катара есть очень четкая позиция по этому вопросу», – ответил он на вопрос журналиста о том, разрешил ли Катар удары по Ирану со своей территории (цитата по ТАСС).
Дипломат также подчеркнул, что страна никогда не будет атаковать соседнее государство. «Для нас это вопрос принципа», – заключил он.
Израильский портал Ynet писал, что 8 марта первый удар по Ирану нанесли Объединенные Арабские Эмираты. Целью атаки стал завод по опреснению воды. По мнению издания, предполагаемый удар ОАЭ является «сигналом» для Тегерана: «Если иранские атаки усилятся, существует реальная вероятность того, что ОАЭ присоединятся к кампании, пусть даже в ограниченном объеме».
4 марта катарское предприятие Qatar Energy объявило форс-мажор после остановки производства СПГ и сопутствующей продукции. Это произошло из-за ударов иранских дронов по объектам энергетики в Катаре. Гендиректор госкорпорации говорил, что страна будет восстанавливать поставки энергоносителей «недели или месяцы».