Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

В Катаре заявили, что не предоставляли США свою территорию для ударов по Ирану

Ведомости

Катар не разрешал американским военным использовать территорию эмирата для атак на Иран. Об этом заявил государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулейфи в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Нет. У Катара есть очень четкая позиция по этому вопросу», – ответил он на вопрос журналиста о том, разрешил ли Катар удары по Ирану со своей территории (цитата по ТАСС).

Дипломат также подчеркнул, что страна никогда не будет атаковать соседнее государство. «Для нас это вопрос принципа», – заключил он.

Израильский портал Ynet писал, что 8 марта первый удар по Ирану нанесли Объединенные Арабские Эмираты. Целью атаки стал завод по опреснению воды. По мнению издания, предполагаемый удар ОАЭ является «сигналом» для Тегерана: «Если иранские атаки усилятся, существует реальная вероятность того, что ОАЭ присоединятся к кампании, пусть даже в ограниченном объеме».

4 марта катарское предприятие Qatar Energy объявило форс-мажор после остановки производства СПГ и сопутствующей продукции. Это произошло из-за ударов иранских дронов по объектам энергетики в Катаре. Гендиректор госкорпорации говорил, что страна будет восстанавливать поставки энергоносителей «недели или месяцы».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь