ABC: ФБР предупредило об угрозе атаки иранских дронов на Калифорнию
Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило полицейских Калифорнии, что Иран может сделать штат целью ответных ударов. По мнению ведомства, военные запустят беспилотники по Западному побережью, сообщил портал ABC News со ссылкой на документ.
«Недавно мы получили информацию о том, что, по состоянию на начало февраля 2026 г., Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности, на неуказанные цели в Калифорнии», – говорится в предупреждении ФБР.
По данным портала, ФБР при этом не имеет данных о том, в какое время будут совершены удары и какими будут цели Ирана. Разведка США также обеспокоена тем, что мексиканские наркокартели расширяют применение беспилотников.
11 марта агентство Reuters сообщало, что израильские власти не уверены в возможности падения правительства Ирана в ходе военной операции против страны. В материале подчеркивается, что боевые действия не привели к протестам в Иране. По мнению авторов Reuters, это происходит из-за ракетных ударов в иранских городах.
В тот же день центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявлял, что теперь страна будет наносить удар за ударом. Такая стратегия придет на смену ответным ударам на действия США и Израиля.