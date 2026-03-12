Газета
Захарова назвала Зеленского террористом за угрозы в адрес Орбана

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский является террористом.

«Террорист», – сказала дипломат. Так она прокомментировала высказывание украинского лидера, что угрозы расправы в отношении венгерского премьер-министра Виктора Орбана «имеют место быть».

11 марта Орбан заявил, что украинская сторона угрожает ему. На опубликованном видеоролике премьер говорит по телефону со своими родственниками. Они говорили, что им угрожают, а Орбан в ответ просит их не бояться.

5 марта Зеленский сказал, что может передать украинским военным номер Орбана. Он пообещал, что это может произойти в том случае, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро.

