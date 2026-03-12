Газета
Дмитриев призвал лидеров ЕС изменить свою непопулярную политику

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X предложил лидерам европейских стран сменить свой непопулярный подход к политике.

«Может, им стоит изменить свой непопулярный подход?» – написал он. Так глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал публикацию телеканала Euronews. В материале говорилось о том, насколько непопулярны политики Европы.

10 марта Дмитриев также спрогнозировал, что в Европе произойдет крупнейший в истории энергетический кризис. Он выразил мнение, что такие события будут вызваны предыдущими стратегическими ошибками, которые допустила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

8 марта Дмитриев назвал ошибкой отказ европейских стран от российских энергоносителей. По его словам, это не только увеличивает стоимость энергии, но и делает страны ЕС чрезвычайно уязвимыми к потрясениям.

