Дмитриев призвал лидеров ЕС изменить свою непопулярную политику
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X предложил лидерам европейских стран сменить свой непопулярный подход к политике.
«Может, им стоит изменить свой непопулярный подход?» – написал он. Так глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал публикацию телеканала Euronews. В материале говорилось о том, насколько непопулярны политики Европы.
10 марта Дмитриев также спрогнозировал, что в Европе произойдет крупнейший в истории энергетический кризис. Он выразил мнение, что такие события будут вызваны предыдущими стратегическими ошибками, которые допустила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
8 марта Дмитриев назвал ошибкой отказ европейских стран от российских энергоносителей. По его словам, это не только увеличивает стоимость энергии, но и делает страны ЕС чрезвычайно уязвимыми к потрясениям.