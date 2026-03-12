Россия передаст Ирану свыше 13 тонн лекарств
Россия доставит в Азербайджан более 13 т лекарственных препаратов для передачи в Иран. Об этом говорится в сообщении МЧС России.
По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова авиация МЧС РФ организовала доставку гуманитарного груза в Азербайджан для последующей передачи уполномоченным представителям правительства Ирана. Лекарства транспортирует борт Ил-76 МЧС России.
11 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана. Президент России поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана, а также за помощь в организации доставки гуманитарных грузов для иранского населения через территорию Азербайджана.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва поддерживает постоянный контакт с руководством Ирана.