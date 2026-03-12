ВСУ атаковали поставляющую газ по «Турецкому потоку» станцию «Русская»
Российские средства ПВО и РЭБ ночью и до 6:45 мск сбили 10 украинских беспилотников над газокомпрессорной станцией «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Об этом сообщили в Минобороны. Ущерба для объекта нет.
Станция находится в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. По заявлению оборонного ведомства, удары наносились в целях прекращения поставки газа европейским потребителям.
Позже в «Газпроме» уточнили, что 12 марта также вновь была атакована и станция «Береговая». Представители компании пояснили, что речь идет о важной энергетической инфраструктуре, обеспечивающей надежность экспортных поставок газа.
11 марта Минобороны РФ сообщало, что ВСУ также атаковали станцию «Русская». Четыре БПЛА самолетного типа были сбиты зенитчиками, еще два украинских дрона перехвачены истребителями. Еще три БПЛА были сбиты мобильными группами ПВО над компрессорной станцией.
Одновременно Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Береговая» трубопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. Для этого использовали 14 беспилотников. Ущерба объекту нет, заверили в Минобороны.
27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские специальные службы фиксируют попытки Украины подготовиться к новым диверсиям. Так он прокомментировал информацию о возможных попытках подрыва трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.