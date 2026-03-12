ВСУ атаковали поставляющую газ по «Турецкому потоку» станцию «Русская»

Российские средства ПВО и РЭБ ночью и до 6:45 мск сбили 10 украинских беспилотников над газокомпрессорной станцией «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Об этом сообщили в Минобороны. Ущерба для объекта нет.